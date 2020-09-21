В Великих Луках появится второй путепровод через железную дорогу

21:37, 21 сентября 2020, ПАИ

Вопросы развития транспортной инфраструктуры в Великих Луках обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой Великих Лук Николаем Козловским и руководителем городской администрации Любовью Романовой 21 сентября на рабочем совещании.

Любовь Романова отметила, что ведется активная разработка проектной документации по строительству путепровода, который соединит проспект Гагарина и улицу Малышева. Сооружение позволит снизить загруженность улиц города, а также сократит время прибытия на вызовы экстренных служб. Николай Козловский также отметил, что данный объект в городе востребован и позволит создать комфортные условия для передвижения транспорта.

Заместитель губернатора Василий Осипов в свою очередь проинформировал, что для строительства данного инфраструктурного объекта специалисты ОАО «РЖД» подготовили технические условия по закрытию железнодорожного переезда «Лазавицкий», так как он находится на расстоянии менее 5 км от будущего путепровода. Они будут внесены в проект, который после этого будет направлен на окончательное согласование.

По итогам совещания глава региона дал ряд поручений. Так, в части строительства путепровода Михаил Ведерников отметил, что после окончания согласования проектной документации необходимо подготовить заявку для предоставления финансирования из федерального бюджета. Губернатор также поручил дополнительно проработать вопрос проектирования вокруг города объездной дороги. В перспективе это позволит освободить улицы Великих Лук от транзитного транспорта.

Отметим, две части Великих Лук, разделенные железнодорожными путями, ранее соединил путепровод, который расположен на участке от улицы Дьякова до улицы Промышленной. На реализацию проекта из консолидированного бюджета было выделено более 2 млрд рублей.

Ранее во время рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров поддержал инициативу строительства второго путепровода через железную дорогу с подключением к улично-дорожной сети Великих Лук.