Новый самолет авиакомпании «Азимут» получил имя в честь реки Великой

21:59, 21 сентября 2020, ПАИ

Новый самолет авиакомпании «Азимут» назвали в честь реки Великой. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона пояснил, что в компании есть традиция называть воздушные суда именами рек тех городов, куда совершаются регулярные авиаперевозки. «Этому самолету с названием повезло», – заметил губернатор.

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