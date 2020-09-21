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Общество

Новый самолет авиакомпании «Азимут» получил имя в честь реки Великой

Фото из аккаунта губернатора Михаила Ведерникова.

Новый самолет авиакомпании «Азимут» назвали в честь реки Великой. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Глава региона пояснил, что в компании есть традиция называть воздушные суда именами рек тех городов, куда совершаются регулярные авиаперевозки. «Этому самолету с названием повезло», – заметил губернатор.

Подписчики под постом сразу предложили написать буквы покрупнее, поменять шрифт и в конце поставить восклицательный знак.

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