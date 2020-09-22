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Общество

Число больных коронавирусом в Псковской области увеличилось на 23 человека

Число больных коронавирусом в Псковской области увеличилось на 23 человека, сообщил в своём Instagram губернатор Михаил Ведерников. При этом эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся контролируемой, заверил Михаил Ведерников.

Таким образом общее число заболевших COVID-19 в Псковской области с момента начала эпидемии достигло 5 219 человек. Согласно статистике, 21 сентября ни один пациент не выписался из псковского ковид-центра. В строке с летальными случаями также изменений нет.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Великих Луках (8 случаев) и в Великолукском районе (4 случая).

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