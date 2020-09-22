Пскович отправится в колонию за избиение двух мужчин

09:36, 22 сентября 2020, ПАИ

Псковского 27-летнего жителя приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы, сообщает прокуратура города Пскова.



Суд установил, что молодой человек вошел в конфликт с двумя мужчинами у дома №16 по Рижскому проспекту в Пскове в начале февраля 2020 года. Словесное разбирательство перешло в избиение двух мужчин, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью пострадавших.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда еще не вступил в законную силу.