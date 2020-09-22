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Общество

Магазин горел в Пыталовском районе

В деревне Линово Пыталовского района горел магазин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 21 сентября в 21:50. В здании магазина размером 15 на 15 метров огонь повредил окно. Для ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – занесение постороннего источника огня.

В тот же день в 6:03 в СНТ «Пристань-1» в Псковском районе сгорел дачный дом размером 6 на 6 метров. Для ликвидации возгорания привлекались три единицы техники и восемь человек. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, 22 сентября в 3:33 на улице Труда, 22 в Пскове сгорели два пластиковых мусорных контейнера. Для ликвидации возгорания привлекались одна единица техники и четыре человека. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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