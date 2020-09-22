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Общество

Еще 6 215 человек в России заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 6 215 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 559 (25,1%) без клинических проявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по коронавирусу по СЗФО.

Также сообщается, что за последние сутки подтверждено 160 летальных случаев.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 976 человек, подчеркнули в центре.

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