Еще 6 215 человек в России заболели коронавирусом за сутки

11:54, 22 сентября 2020, ПАИ

За последние сутки в России выявили 6 215 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 559 (25,1%) без клинических проявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по коронавирусу по СЗФО.

Также сообщается, что за последние сутки подтверждено 160 летальных случаев.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 976 человек, подчеркнули в центре.