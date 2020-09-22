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Общество

35-летнего грибника ищут в Гдовском районе

21 сентября ушел в лес в Гдовском районе и не вернулся 35-летний Евгений Комзелев. Информация о поисках появилась в официальной группе отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина пропал вблизи деревни Кятицы Гдовского района.

Рост пропавшего 165 сантиметров, телосложение полное, глаза голубые, стрижка короткая. Был одет в джинсовую куртку, черные спортивные штаны и галоши. С собой был черный рюкзак.

Если кому-либо известна информация о местонахождении мужчины, нужно обратиться по телефону: 8 (911) 890-92-81 (Марина) или 8 (800) 700-54-52. 

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