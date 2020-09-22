Лор-кабинет Детской областной больницы в Пскове получил уникальное оборудование
В Детскую областную клиническую больницу поступило передовое оборудование для лечения лор-заболеваний и офтальмологическая техника, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
В медицинское учреждение поступил лор-комбайн – многофункциональная установка, которая позволяет детально осмотреть зев вплоть до пазух носа и лечить лор-заболевания.
«Такого оборудования в Псковской области еще не было», - говорится в сообщении.
Кроме того, в больницу поступило новое офтальмологическое оборудование.
В начале октября медучреждение также получит аппарат УЗИ для глаз, в регионе такое диагностическое оборудование появится впервые.
Технику закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».