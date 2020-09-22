0
13:35
Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить
12:37
Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ
12:34
В Роспотребнадзоре прокомментировали разрешение на ярмарку в Пскове
11:30
Коронавирус подтвердился у родственников педагога из Бежаниц
11:07
2,2 млрд рублей поступило в бюджет Пскова в первом полугодии
11:02
Английский с доставкой на дом: для чего псковские репетиторы выходят из тени
10:50
Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск»
Еще новости
Общество

Лор-кабинет Детской областной больницы в Пскове получил уникальное оборудование

В Детскую областную клиническую больницу поступило передовое оборудование для лечения лор-заболеваний и офтальмологическая техника, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В медицинское учреждение поступил лор-комбайн – многофункциональная установка, которая позволяет детально осмотреть зев вплоть до пазух носа и лечить лор-заболевания.

«Такого оборудования в Псковской области еще не было», - говорится в сообщении.

Кроме того, в больницу поступило новое офтальмологическое оборудование.

В начале октября медучреждение также получит аппарат УЗИ для глаз, в регионе такое диагностическое оборудование появится впервые.

Технику закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить
22 сентября 2020
Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить
Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ
22 сентября 2020
Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ
В Роспотребнадзоре прокомментировали разрешение на ярмарку в Пскове
22 сентября 2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали разрешение на ярмарку в Пскове
Коронавирус подтвердился у родственников педагога из Бежаниц
22 сентября 2020
Коронавирус подтвердился у родственников педагога из Бежаниц
2,2 млрд рублей поступило в бюджет Пскова в первом полугодии
22 сентября 2020
2,2 млрд рублей поступило в бюджет Пскова в первом полугодии
Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск»
22 сентября 2020
Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск»
Лор-кабинет Детской областной больницы в Пскове получил уникальное оборудование
22 сентября 2020
Лор-кабинет Детской областной больницы в Пскове получил уникальное оборудование
35-летнего грибника ищут в Гдовском районе
22 сентября 2020
35-летнего грибника ищут в Гдовском районе

Идет загрузка...