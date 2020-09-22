0
13:35
Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить
12:37
Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ
12:34
В Роспотребнадзоре прокомментировали разрешение на ярмарку в Пскове
11:30
Коронавирус подтвердился у родственников педагога из Бежаниц
11:07
2,2 млрд рублей поступило в бюджет Пскова в первом полугодии
11:02
Английский с доставкой на дом: для чего псковские репетиторы выходят из тени
10:50
Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск»
Еще новости
Общество

На реконструкцию кинотеатра «Октябрь» Псков получил 320 млн рублей

 Кинотеатр находится на реконструкции. Фото ПАИ.

320 млн рублей Псков получил на реконструкцию кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на очередной сессии городской Думы, которая проходит 22 сентября.

Деньги поступили из федерального бюджета. Кроме того, глава администрации сообщил, что объект передадут в муниципальную собственность и продолжат реконструкцию. 

31 мая 2018 года депутаты Псковского областного Собрания разрешили отдать здание псковского кинотеатра «Октябрь» в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт». Внутри здания планировалось разместить киноконцертный зал на 250 мест, трансформируемое арт-пространство, коворкинг-зону и выставочный зал. Там должны проводиться концерты и фестивали авторского кино. Кроме того, туда переедет туристический центр.

Кинотеатр находится в плачевном состоянии. Было решено провести ремонтные работы, оснастить здание оборудованием, необходимым для деятельности различных молодежных организаций. Работы начались в июне 2018 года, отремонтировать здание кинотеатра планировалось к концу этого же года. Частный инвестор планировал вложить в ремонт 70 млн рублей. Но даже через год, кинотеатр так и открылся. Реконструкция здания затянулась, поскольку в процессе строительных работ выяснилось, что фундамент и часть несущих стен находятся в аварийном состоянии.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить
22 сентября 2020
Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам просил поставить
Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ
22 сентября 2020
Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ
В Роспотребнадзоре прокомментировали разрешение на ярмарку в Пскове
22 сентября 2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали разрешение на ярмарку в Пскове
Коронавирус подтвердился у родственников педагога из Бежаниц
22 сентября 2020
Коронавирус подтвердился у родственников педагога из Бежаниц
2,2 млрд рублей поступило в бюджет Пскова в первом полугодии
22 сентября 2020
2,2 млрд рублей поступило в бюджет Пскова в первом полугодии
Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск»
22 сентября 2020
Завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск»
Лор-кабинет Детской областной больницы в Пскове получил уникальное оборудование
22 сентября 2020
Лор-кабинет Детской областной больницы в Пскове получил уникальное оборудование
35-летнего грибника ищут в Гдовском районе
22 сентября 2020
35-летнего грибника ищут в Гдовском районе

Идет загрузка...