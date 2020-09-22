На реконструкцию кинотеатра «Октябрь» Псков получил 320 млн рублей

10:51, 22 сентября 2020, ПАИ

320 млн рублей Псков получил на реконструкцию кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на очередной сессии городской Думы, которая проходит 22 сентября.

Деньги поступили из федерального бюджета. Кроме того, глава администрации сообщил, что объект передадут в муниципальную собственность и продолжат реконструкцию.

31 мая 2018 года депутаты Псковского областного Собрания разрешили отдать здание псковского кинотеатра «Октябрь» в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт». Внутри здания планировалось разместить киноконцертный зал на 250 мест, трансформируемое арт-пространство, коворкинг-зону и выставочный зал. Там должны проводиться концерты и фестивали авторского кино. Кроме того, туда переедет туристический центр.

Кинотеатр находится в плачевном состоянии. Было решено провести ремонтные работы, оснастить здание оборудованием, необходимым для деятельности различных молодежных организаций. Работы начались в июне 2018 года, отремонтировать здание кинотеатра планировалось к концу этого же года. Частный инвестор планировал вложить в ремонт 70 млн рублей. Но даже через год, кинотеатр так и открылся. Реконструкция здания затянулась, поскольку в процессе строительных работ выяснилось, что фундамент и часть несущих стен находятся в аварийном состоянии.