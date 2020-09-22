Градостроительный совет и комиссию по БДД пополнили новые лица
Новый состав градостроительного совета и городской комиссии по безопасности дорожного движения одобрили депутаты на заседании очередной 41-й сессии городской думы, передает корреспондент Псковского агентства информации.
В структуру комиссии по безопасности дорожного движения включили заместителя начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Градского, методиста Управления образования администрации Пскова Наталью Пилипака, начальника отдела эксплуатации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Вячеслава Клюхина, директора ООО «СК-Монтаж» Юрия Бурлина.
Туда же, а также в градостроительный совет вошел заместитель главы города Александр Баев.