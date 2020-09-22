Митрополит Тихон посетил выставку современной псковской иконописи «Сретение»

12:08, 22 сентября 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон посетил выставку современной псковской иконописи «Сретение». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Выставка проходила в Доме ремесел с 10 июля по 21 сентября. За время ее работы прикоснуться к миру иконописи смогли около 400 человек.

Куратор выставки иконописец Алла Павлусенко рассказала владыке об организации выставки и ходе ее проведения.

Впервые за многие годы работы псковских изографов были собраны вместе, в едином выставочном пространстве: иконопись, стенопись, резьба по дереву, а также наброски, эскизы и фотографии процесса работы.

В выставке приняли участие 23 иконописца и 6 художников декоративно-прикладного искусства. В рамках работы выставки проводились кураторские экскурсии по экспозиции и организовывались мастер-классы.