Более полумиллиона рублей украли мошенники у псковской пенсионерки

12:29, 22 сентября 2020, ПАИ

Более 600 тысяч рублей украли мошенники у псковской пенсионерки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 19 сентября 65-летней псковичке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка. Они сообщили, что некие злоумышленники намереваются завладеть сбережениями пенсионерки. По их словам, чтобы предотвратить потерю банковских вкладов, следует незамедлительно снять денежные средства и перевести их на указанные ими счета.

Пожилая женщина поддалась на убедительные уговоры мошенников и перевела через банкомат на предложенные номера более 600 тысяч рублей.

Через время потерпевшая убедилась, что совершила большую ошибку, и проинформировала о случившемся полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.