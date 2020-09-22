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Общество

Более полумиллиона рублей украли мошенники у псковской пенсионерки

Фото Дарьи Хватковой.

Более 600 тысяч рублей украли мошенники у псковской пенсионерки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 19 сентября 65-летней псковичке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка. Они сообщили, что некие злоумышленники намереваются завладеть сбережениями пенсионерки. По их словам, чтобы предотвратить потерю банковских вкладов, следует незамедлительно снять денежные средства и перевести их на указанные ими счета.

Пожилая женщина поддалась на убедительные уговоры мошенников и перевела через банкомат на предложенные номера более 600 тысяч рублей.

Через время потерпевшая убедилась, что совершила большую ошибку, и проинформировала о случившемся полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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