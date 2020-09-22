Библиотека им. И. И. Василева переедет в кинотеатр «Октябрь»

13:30, 22 сентября 2020, ПАИ

Городская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева переедет в здание кинотеатра «Октябрь» после того, как его отремонтируют. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, комментируя некоторые решения очередной 41-й сессии городской Думы, которая проходит 22 сентября.

Ранее сообщалось, что Псков получил 320 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Октябрь». Деньги поступили из федерального бюджета. Кинотеатр планируют передать в муниципальную собственность и продолжат реконструкцию.

31 мая 2018 года депутаты Псковского областного Собрания разрешили отдать здание псковского кинотеатра «Октябрь» в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт». Внутри здания планировалось разместить киноконцертный зал на 250 мест, трансформируемое арт-пространство, коворкинг-зону и выставочный зал. Там должны проводиться концерты и фестивали авторского кино. Кроме того, туда переедет туристический центр.

Кинотеатр находится в плачевном состоянии. Было решено провести ремонтные работы, оснастить здание оборудованием, необходимым для деятельности различных молодежных организаций. Работы начались в июне 2018 года, отремонтировать здание кинотеатра планировалось к концу этого же года. Частный инвестор планировал вложить в ремонт 70 млн рублей. Но даже через год кинотеатр так и не открылся. Реконструкция здания затянулась, поскольку в процессе строительных работ выяснилось, что фундамент и часть несущих стен находятся в аварийном состоянии.