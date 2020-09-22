Все о вакцинации от гриппа — ПАИ-live с Ираидой Сивачевой (ПРЯМОЙ ЭФИР)

16:15, 22 сентября 2020, ПАИ

Гостем ПАИ-live во вторник, 22 сентября, стала главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачева.

От какого штамма гриппа прививают в этом сезоне? О чем должен спросить медик перед прививкой? Кому вакцинация противопоказана? Когда лучше всего сделать прививку, а когда делать ее уже поздно? Почему в этом году сделать прививку настолько важно? На эти и другие вопросы Ираида Сивачева ответит в прямом эфире.

Трансляцию также можно посмотреть в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».