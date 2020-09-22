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Общество

«Экопром» установил в Хилово новые контейнеры взамен сожженных

22 сентября региональный оператор установил в деревне Хилово Порховского района новые контейнеры для ТКО взамен сожженных. 20 сентября неизвестные сожгли 5 ёмкостей для отходов на контейнерной площадке возле многоквартирного дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Контейнерная площадка также пострадала от огня и требует восстановления, это входит в обязанности её собственника.

Всего за минувшие выходные регоператор недосчитался 8 контейнеров. Баки горели в Пскове возле многоквартирного дома на улице Юбилейной, 77б, и на контейнерной площадке на улице Труда, 55. На место испорченных баков оперативно устанавливаются новые, чтобы не лишать жителей возможности цивилизованного сбора ТКО.

«Экопром» просит всех, кто стал очевидцем порчи контейнеров или обладает информацией о людях, причастных к данным деяниям, обращаться в правоохранительные органы. Также можно отправить информацию в адрес регоператора.

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