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Общество

Ираида Сивачева: Любая вакцинация дает шанс не умереть

Любая вакцинация от всех инфекционных болезней дает шанс не умереть, а максимум - переболеть в легкой форме без осложнений.  Об этом заявила главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачева в прямом эфире ПАИ-live 22 сентября.

«У нас есть клетки иммунологической памяти, которые сохраняют то, что встречались с этим возбудителем. Этот возбудитель будет вызывать эпидемию вновь и вновь, человек будет защищен, и тяжелых форм заболеваний, тем более смертельного исхода, у него никогда не будет», - заверила главный инфекционист.

По словам Ираиды Сивачевой, вакцинация является основной профилактической задачей для всей страны, включая Псковскую область. «Если два вируса встретятся в период подъема респираторных заболеваний, то человека будет крайне тяжело вылечить. Вирус гриппа, как и любой вирус, хочет жить, он изменяется в пространстве и во времени, поэтому некоторые последовательности повторяются от сезона к сезону», - заметила врач.

Главный инфекционист отметила, что Всемирная организация здравоохранения предложила штаммы гриппа для разработки вакцин. Именно эта организация отслеживает все вирусы, которые циркулируют в северном и южном полушариях, и создает штаммы для защиты населения.

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