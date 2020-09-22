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Общество

Участок улицы Кошевого закроют в Пскове на полмесяца

С 8:00 24 сентября до 0:00 8 октября закрывается для движения транспорта участок улицы Олега Кошевого от улицы Леона Поземского до улицы Школьной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Данный участок будет закрыт для движения транспорта в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

В качестве объезда определены улицы Труда и Школьная.

Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок и при возможности заранее выбирать пути объезда.

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