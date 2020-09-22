0
19:35
Тёплая и солнечная погода ожидается в Псковской области 23 сентября
17:49
В Псковском районе отремонтировали мост через реку Кебца
17:23
Псковичи активно прививаются от гриппа — Ираида Сивачева
17:04
Снятую в Изборске кинолетопись Тарковского продадут на аукционе
16:52
С 30-летием профсоюза работников образования и науки РФ представителей региональной организации поздравила Вера Емельянова
16:15
Все о вакцинации от гриппа — ПАИ-live с Ираидой Сивачевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
16:14
В Псковской области заочный этап конкурса «Причудский пирог» завершится 4 октября
Еще новости
Общество

Шесть участников из Псковской области получили медальоны чемпионата WorldSkills Russia

Подведены итоги восьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Торжественная церемония награждения победителей состоялась в дистанционном режиме.

Псковская область представляли 15 участников в семи компетенциях: «Графический дизайн», «Графический дизайн – юниоры», «Администрирование отеля», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Спасательные работы – Юниоры».

По двум компетенциям представители региона по итогам выступлений получили медальоны за профессионализм. Это означает, что участники подтвердили профессиональную квалификацию по профильному направлению деятельности. Высокую оценку своих компетенций получили Вадим Михайлов (Псковский агротехнический колледж, компетенция «Документационное обеспечение управления и архивоведение»), Виктория Шершнева, Даниил Владимиров, Артем Медведев, Даниил Орбан, Кирилл Владимиров (центр «Патриот», компетенция «Спасательные работы – Юниоры»).

В финале чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) выступили более 2,8 тысячи человек из 83 субъектов Российской Федерации. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Экспертное сообщество представили более 700 человек. Мероприятие стало самым масштабным не только в России за все восемь лет проведения, но и во всем мире.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года.

Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». В 2020 году организаторами чемпионата выступают Союз «Молодые профессионалы», Минпросвещения РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Тёплая и солнечная погода ожидается в Псковской области 23 сентября
22 сентября 2020
Тёплая и солнечная погода ожидается в Псковской области 23 сентября
В Псковском районе отремонтировали мост через реку Кебца
22 сентября 2020
В Псковском районе отремонтировали мост через реку Кебца
Псковичи активно прививаются от гриппа — Ираида Сивачева
22 сентября 2020
Псковичи активно прививаются от гриппа — Ираида Сивачева
Снятую в Изборске кинолетопись Тарковского продадут на аукционе
22 сентября 2020
Снятую в Изборске кинолетопись Тарковского продадут на аукционе
С 30-летием профсоюза работников образования и науки РФ представителей региональной организации поздравила Вера Емельянова
22 сентября 2020
С 30-летием профсоюза работников образования и науки РФ представителей региональной организации поздравила Вера Емельянова
Все о вакцинации от гриппа — ПАИ-live с Ираидой Сивачевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
22 сентября 2020
Все о вакцинации от гриппа — ПАИ-live с Ираидой Сивачевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
В Псковской области заочный этап конкурса «Причудский пирог» завершится 4 октября
22 сентября 2020
В Псковской области заочный этап конкурса «Причудский пирог» завершится 4 октября
ФОТОФАКТ: В Великих Луках устанавливают памятный знак к 25-летию воздухоплавания
22 сентября 2020
ФОТОФАКТ: В Великих Луках устанавливают памятный знак к 25-летию воздухоплавания

Идет загрузка...