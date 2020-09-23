80% конфликтных ситуаций в псковском сервисе «Везет» решают диспетчеры

12:06, 23 сентября 2020, ПАИ

В 80% случаев операторы сервиса такси «Везет» в Пскове разрешают конфликтные ситуации на линии. Об этом в эфире ПАИ-live 23 сентября рассказал региональный директор сервиса заказов поездок «Везет» по Северо-Западу Игорь Смирнов.

«Сотрудники в городе Пскове – достаточно профессиональные люди, которые увидели уже не одну тысячу различных конфликтных ситуаций, и на сегодняшний день пока не было ни одной, которую они не решили, чтобы у какой-то стороны осталась обида», - отметил Игорь Смирнов.

Региональный директор сервиса объяснил, что в каких-то вопиющих случаях, где необходимо непосредственное вмешательство или менеджера, или руководителя региона, информацию передают в офис, и в офисе уже лично слушают обе стороны конфликта и находят компромисс для этих сторон.