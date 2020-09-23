Пандус появится в доме на Байкова в Пскове

12:16, 23 сентября 2020, ПАИ

Пандус установят у подъезда дома № 9 на улице Байкова в Пскове. С просьбой оказать содействие к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на личном приеме 23 сентября обратилась мама девятилетнего ребенка с ДЦП, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Псковичка рассказала, что ее девятилетний сын может передвигаться только на инвалидной коляске, которую тяжело поднимать по лестнице. По ее словам, в декабре 2019 года она обратилась в управляющую компанию, где ей отказали в установке из-за технического состояния дома. В феврале она обратилась в администрацию региона. Там ее заверили, что вопрос контролирует городская администрация, но пандус не поставили до сих пор.

Михаил Ведерников поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову выполнить просьбу женщины и отчитаться после установки пандуса.