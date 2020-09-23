0
15:46
Псковичка стала чемпионкой России по карате
15:21
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
15:07
РЕВИЗИЯ: Занимательная арифметика реставрации цепных мостов в Острове
14:56
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:32
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
14:31
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
14:11
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
Еще новости
Общество

Пандус появится в доме на Байкова в Пскове

Фото: ПАИ.

Пандус установят у подъезда дома № 9 на улице Байкова в Пскове. С просьбой оказать содействие к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на личном приеме 23 сентября обратилась мама девятилетнего ребенка с ДЦП, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Псковичка рассказала, что ее девятилетний сын может передвигаться только на инвалидной коляске, которую тяжело поднимать по лестнице. По ее словам, в декабре 2019 года она обратилась в управляющую компанию, где ей отказали в установке из-за технического состояния дома. В феврале она обратилась в администрацию региона. Там ее заверили, что вопрос контролирует городская администрация, но пандус не поставили до сих пор.

Михаил Ведерников поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову выполнить просьбу женщины и отчитаться после установки пандуса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Псковичка стала чемпионкой России по карате
23 сентября 2020
Псковичка стала чемпионкой России по карате
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
23 сентября 2020
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 сентября 2020
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
23 сентября 2020
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
23 сентября 2020
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
23 сентября 2020
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
Руководство «Газпромбанка» посетило псковский завод «Титан-Полимер»
23 сентября 2020
Руководство «Газпромбанка» посетило псковский завод «Титан-Полимер»
Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей
23 сентября 2020
Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей

Идет загрузка...