В Пскове водитель KIA сбил пешехода и протаранил 5 машин

12:41, 23 сентября 2020, ПАИ

В 11.55 в Пскове на перекрестке ул. Вокзальной и ул. Льва Толстого водитель автомобиля KIA сбил пешехода и протаранил 5 машин.

В результате ДТП пострадали два Mitsubishi, Lexus, «Нива» и внедорожник марки KIA.

По словам пострадавшего пешехода, автомобиль ехал по улице Вокзальной, зацепил машину на тротуаре и сам съехал на тротуар. «Я от него еле убежал. Немножко сбил, я упал, теперь сижу пишу объяснение», - отметил мужчина.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на месте событий находятся все оперативные службы, пострадавший мужчина отказался от госпитализации.

Больше фото с ДТП здесь.