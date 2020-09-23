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Общество

В Пскове водитель KIA сбил пешехода и протаранил 5 машин

Фото: ПАИ

В 11.55  в Пскове на перекрестке ул. Вокзальной и ул. Льва Толстого водитель автомобиля KIA сбил пешехода и протаранил 5 машин.

В результате ДТП пострадали два Mitsubishi, Lexus, «Нива» и внедорожник марки KIA.

 

По словам пострадавшего пешехода, автомобиль ехал по улице Вокзальной, зацепил машину на тротуаре и сам съехал на тротуар. «Я от него еле убежал. Немножко сбил, я упал, теперь сижу пишу объяснение», - отметил мужчина.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на месте событий находятся все оперативные службы, пострадавший мужчина отказался от госпитализации. 

Больше фото с ДТП здесь

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