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Общество

Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей

Автомобиль сбил 68-летнюю женщину возле автобусной остановки в деревне Ершово Псковского района на глазах у дочерей и внуков, передает корреспондент Псковского агентства информации с места аварии.

Nissan Qashqai сбил пенсионерку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась сразу же.

  • Смертельное ДТП в деревне Ершово Псковского района.
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП в деревне Ершово Псковского района.
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП в деревне Ершово Псковского района.
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП в деревне Ершово Псковского района.
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП в деревне Ершово Псковского района.
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП в деревне Ершово Псковского района.
    Фото: ПАИ

Медики оказывают психологическую помощь родственникам погибшей.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, бригада скорой помощи, следователь и пожарные.

По словам местных жителей, автомобилисты постоянно превышают скорость на этой трассе, несмотря на ограничения, устанавливаемые дорожными знаками.

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