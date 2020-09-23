Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей
Автомобиль сбил 68-летнюю женщину возле автобусной остановки в деревне Ершово Псковского района на глазах у дочерей и внуков, передает корреспондент Псковского агентства информации с места аварии.
Nissan Qashqai сбил пенсионерку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась сразу же.
Медики оказывают психологическую помощь родственникам погибшей.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС, бригада скорой помощи, следователь и пожарные.
По словам местных жителей, автомобилисты постоянно превышают скорость на этой трассе, несмотря на ограничения, устанавливаемые дорожными знаками.