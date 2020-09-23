Турчака назначили первым вице-спикером Совета Федерации

14:26, 23 сентября 2020, ПАИ

Совет Федерации принял решение увеличить количество первых вице-спикеров до двух. Первыми заместителями председателя стали вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак и полпред правительства в палате Андрей Яцкин, пишет «Интерфакс».

Первых вице-спикеров избрали на заседании 23 сентября.

«Сама жизнь диктует, что нужен еще один первый заместитель», - отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, объяснив это большим количеством работы, приглашений на различные мероприятия, форумы и в зарубежные поездки.

Бывший первый вице-спикер Николай Федоров решил не избираться снова на этот пост.