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Общество

Привокзальную площадь в Порхове отремонтируют

Фото: ПАИ.

Губернатор Псковской области поручил главе Порховского района привести территорию вокзала в нормативное состояние. Во время личного приема главы региона с такой просьбой к нему обратился житель Порхова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

От лица всех жителей Порхова мужчина просил оказать содействие в ремонте привокзальной городской площади. По его словам, сейчас там расположены три посадочные площадки, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, дорога также требует ремонта. На территории вокзала отсутствует и водосточная система.

Губернатор поручил главе муниципалитета привести территорию вокзала в порядок. Контролировать сроки и качество работ будет председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

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