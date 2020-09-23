Светильники возле здания ПсковГУ передадут в муниципальную собственность

15:46, 23 сентября 2020, ПАИ

Власти Пскова инициируют процедуру принятия торшерных светильников возле здания ПсковГУ в муниципальную собственность, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства администрации Пскова.

Заявка в подрядную организацию для проведения работ по восстановлению работоспособности светильников наружного освещения на набережной реки Великой, на улице Воровского и на Ольгинском мосту будет направлена в срок до 2 октября 2020 года.

Что касается торшерных светильников наружного освещения вдоль здания ПсковГУ (площадь Ленина, 2), то так как они не находятся в муниципальной собственности, выполнить работы по ремонту указанных светильников за счет бюджетных средств в настоящее время не представляется возможным.

Поэтому городская администрация инициирует процедуру по принятию этих торшерных светильников в муниципальную собственность с целью их последующего содержания и обслуживания.