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Общество

Чаще всего псковичи задавали юристам вопросы о мошенничестве

В Псковской области в рамках проекта Центра устойчивого развития «Удаленное волонтерство» жители региона чаще всего задавали вопросы юристам о мошенничестве. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов в эфире проекта ПАИ-live 23 сентября.

Во время пандемии, как отметил Никонов, псковичи также интересовались вопросом о наказании за отсутствие маски, далее идут вопросы о социальных выплатах и пособиях.

«Потом были темы с домашним насилием, потому что, к сожалению, домашнее насилие увеличилось во время пандемии. Кредиты и займы. Потому что люди стали брать больше кредитов во время карантина. Как избежать взыскания долгов, сегодня была тема», - сказал Никонов.

 

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