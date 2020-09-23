Чаще всего псковичи задавали юристам вопросы о мошенничестве

17:06, 23 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области в рамках проекта Центра устойчивого развития «Удаленное волонтерство» жители региона чаще всего задавали вопросы юристам о мошенничестве. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов в эфире проекта ПАИ-live 23 сентября.

Во время пандемии, как отметил Никонов, псковичи также интересовались вопросом о наказании за отсутствие маски, далее идут вопросы о социальных выплатах и пособиях.

«Потом были темы с домашним насилием, потому что, к сожалению, домашнее насилие увеличилось во время пандемии. Кредиты и займы. Потому что люди стали брать больше кредитов во время карантина. Как избежать взыскания долгов, сегодня была тема», - сказал Никонов.