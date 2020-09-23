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Общество

«Бум» крупногабаритных отходов фиксируется в Дедовичах, Порховском и Дновском районах

На фото: контейнерная площадка в деревне Логовино Порховского района.

В сентябре Дедовичах, Порховском и Дновском районах выросли объемы крупногабаритных отходов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

«Начался какой-то бум – люди выносят на контейнерные площадки шкафы, диваны, кресла. В Логовино выбросили кучу мешков с крупногабаритом. Летом такого количества КГО не было», – отметил представитель регионального оператора в указанных районах.

Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется силами местного подразделения Мехуборки по мере их накопления.

А вот для уборки несанкционированных свалок в эту часть Псковской области регулярно направляется ломовоз из Пскова. Последний вывоз был осуществлен сегодня, 23 сентября, для вывоза отходов с кладбищ и завалов мусора на улице Мебельной в Порхове. Работы осуществлялись по договору муниципального образования с региональным оператором по обращению с ТКО.

«У нас очень большая проблема – ветки. В Дно и Порхове регулярно фиксируем кучи растительного мусора возле контейнерных площадок. Такие отходы вывозятся по отдельному договору, так как они не включены в норматив», – отметил представитель регионального оператора. Он добавил, что только в Дедовичах такой проблемы нет, так как, по его словам, там культура обращения с отходами гораздо лучше.

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