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Общество

ФОТОФАКТ: В Пустошке состоялся второй этап учений по ликвидации условной ЧС

  • Второй этап учений по ликвидации ЧС
    Фото: Газета «Вперёд»
  • Второй этап учений по ликвидации ЧС
    Фото: Газета «Вперёд»
  • Второй этап учений по ликвидации ЧС
    Фото: Газета «Вперёд»
  • Второй этап учений по ликвидации ЧС
    Фото: Газета «Вперёд»
  • Второй этап учений по ликвидации ЧС
    Фото: Газета «Вперёд»
  • Второй этап учений по ликвидации ЧС
    Фото: Газета «Вперёд»
  • Второй этап учений по ликвидации ЧС
    Фото: Газета «Вперёд»

 

23 сентября в Пустошке состоялся второй этап командно-штабного учения по ликвидации условной ЧС. Все ответственные службы отрабатывали мероприятия реагирования на оповещение утечки газа в жилом доме. Об этом сообщает газета «Вперёд» Пустошкинского района.

Учения проводились в два этапа с 22 по 23 сентября на территории всей страны по поручению Президента России Владимира Путина.

22 сентября на координационном совещании губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев обсудили эффективность работы региональной подсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС в Псковской области. 

 

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