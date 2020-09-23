ФОТОФАКТ: В Пустошке состоялся второй этап учений по ликвидации условной ЧС

22:11, 23 сентября 2020, ПАИ



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»













23 сентября в Пустошке состоялся второй этап командно-штабного учения по ликвидации условной ЧС. Все ответственные службы отрабатывали мероприятия реагирования на оповещение утечки газа в жилом доме. Об этом сообщает газета «Вперёд» Пустошкинского района.

Учения проводились в два этапа с 22 по 23 сентября на территории всей страны по поручению Президента России Владимира Путина.

22 сентября на координационном совещании губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев обсудили эффективность работы региональной подсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС в Псковской области.