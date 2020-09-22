Михаил Ведерников и Евгений Зиничев обсудили эффективность работы по ЧС в регионе

23:55, 22 сентября 2020, ПАИ

Во вторник, 22 сентября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев в рамках рабочей встречи обсудили эффективность работы региональной подсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках координационного совещания по вопросу готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Псковской области к действиям по предназначению были рассмотрены вопросы, касающиеся эффективности работы региональной подсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС. Евгений Зиничев отметил, что паводкоопасный период на территории области проходил в соответствии с прогнозом. В 2020 году подтоплений населенных пунктов удалось избежать. Министр также обратил внимание, что в регионе уменьшилось количество и площадь лесных пожаров, отмечено снижение числа техногенных пожаров, но остается высоким количество погибших и травмированных людей при пожарах. Евгений Зиничев поручил подразделениям РСЧС усилить работу по профилактике техногенных пожаров, обратив особое внимание на многодетные и социально незащищенные семьи, проживающие в домах с печным отоплением.





Выступая в рамках заседания, Михаил Ведерников поблагодарил Евгения Зиничева и ведомство в целом за оперативное и качественное взаимодействие и поддержку. Он напомнил, что благодаря содействию МЧС и Минприроды в рамках нацпроекта «Экология» Противопожарный лесной центр обновил материально-техническую базу. Только в течение прошлого года поступило 37 единиц лесопожарной техники и 480 единиц оборудования, которые позволили дополнительно создать шесть лесопожарных станций в шести лесничествах. Отдельные слова благодарности глава региона высказал за принятое решение о строительстве в Пскове Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России. Проектно-сметная документация по проекту разработана и прошла экспертизу. Кроме того, для региональных подразделений МЧС выделен дополнительный штат, проведено благоустройство прилегающих территорий частей регионального управления.

Глава региона отдельно остановился на ситуации с лесными пожарами. За 9 месяцев этого года их число снизилось почти на 60 %. «Все пожары были ликвидированы в течение суток. Ущерб объектам инфраструктуры и имуществу граждан вообще не причинен. Это стало возможным благодаря системе мониторинга «Лесохранитель», которая охватывает камерами 90 % земель лесного фонда, использованию авиационного и пешего патрулирования», – сообщил Михаил Ведерников и обратил внимание, что обновление материально-технической базы продолжается. В 2020 году на приобретение лесопожарной техники и оборудования предусмотрено направить 45 млн руб, что позволит наращивать эффективность противопожарной защиты лесного фонда.

Михаил Ведерников проинформировал и о проведенной работе по обеспечению безопасности на водных объектах. В течение последних 10 лет число погибших людей на водных объектах сократилось более чем в три раза.

Говоря о практической подготовке сил и средств Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС, губернатор обратил внимание, что только в этом году проведено более 550 учений и тренировок, в которых приняли участие почти 16 тыс. человек. На финансирование госпрограммы Псковской области по защите населения от ЧС в этом году будет выделено 43 млн рублей, что больше, чем в прошлом году.

Отдельно губернатор отметил, что в регионе завершается внедрение системы-112. Общая стоимость проекта составила более 120 млн рублей. Ввод в постоянную эксплуатацию запланирован на конец текущего года.

«Работа по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Псковской области организована в полной мере. Силы и средства Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС показывает слаженность и умение профессионально решать возникающие проблемы», – заключил Михаил Ведерников.

В продолжение участники заседания рассмотрели прогноз гидрометеорологических явлений на предстоящий осенне-зимний период, обсудили различные аспекты профилактики техногенных пожаров, а также проанализировали готовность системы ЖКХ региона к прохождению отопительного сезона. Речь зашла и об особенностях применения современных технологий при предупреждении ЧС.

Подводя итоги совещания, Евгений Зиничев отметил высокую значимость совершенствования работы ЕДДС, готовность сил и средств РСЧС к реагированию на аномальные для Псковской области явления, а также подготовки региона к отопительному сезону 2020–2021 годов.

В рамках рабочего визита министр также торжественно присвоил начальнику Главного управления МЧС России по Псковской области Валерию Филимонову почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».