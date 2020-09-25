127 тысяч коек используется для лечения коронавируса в России

07:23, 25 сентября 2020, ПАИ

В настоящее время для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России используются 127 тысяч больничных мест. При этом во всех регионах также имеется резерв коечного фонда для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом, который может быть развернут в случае необходимости, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минздрав РФ.

Всего за время пандемии коронавируса в России для инфицированных было развернуто 184,3 тыс. коек.

Инфекционист Евгений Тимаков, в свою очередь, отмечает, что сейчас российская система здравоохранения настроена под прием больных коронавирусом. «Мы знаем, как их лечить, проводить профилактику осложнений», – подчеркнул он.

По мнению инфекциониста, подъем заболеваемости по России может дойти до восьми тысяч человек в день. При этом он убежден, что в стране уже есть и определенная иммунная прослойка.