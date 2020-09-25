Почти 250 тысяч рублей выделила администрация Псковской области зооприюту «Лесопилка»

09:26, 25 сентября 2020, ПАИ

Администрация Псковской области выделила зооприюту «Лесопилка» субсидию в размере 246 тысяч 685 рублей, в том числе 75 тысяч рублей на проект «Друзей терять не надо». Об этом сообщается в официальном аккаунте приюта в Instagram.

В посте также отмечается, что на эти деньги приют может организовать чипирование животных, провести просветительские мероприятия среди настоящих и будущих владельцев домашних животных об ответственном отношении к питомцам.

«Каждый наш проект обязательно включает просвещение и популяризацию зоозащитной деятельность, потому что мы убеждены, что только так, все вместе, мы сможем изменить ситуацию к лучшему и у каждого животного будет дом Благодарим администрацию Псковской области за оказанную поддержку», - написали зоозащитники.