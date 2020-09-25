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Общество

Цифровая паутина — ПАИ-live c Денисом Матвеевым (ПРЯМОЙ ЭФИР)

 

Гостем прямого эфира ПАИ-live в пятницу, 25 сентября, в 10:00 стал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Как работает в регионе «паутина» службы 112? На сколько процентов служба внедрена и как часто ею пользуются жители области? Как глубоко проник интернет в глубинку и на каком уровне находится цифровизация в Псковской области? Как работает «цифра» на нацпроекты? Об этом в прямом эфире говорим с Денисом Матвеевым.

 

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