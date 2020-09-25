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Общество

Детская театральная мастерская «Гвозди» ждет новых учеников

Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции

29 сентября в 17:00 в детской мастерской «Гвозди» при Псковском театре драмы имени Пушкина состоится кастинг  участников на новый учебный год. Об этом сообщают Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Будущие артисты  должны будут пройти вступительные испытания для детей (от 9 лет) и подростков.

Для участия в конкурсе соискателю необходимо подготовить творческую визитную карточку (представиться и рассказать о себе в творческой форме), а также быть готовым прочесть наизусть небольшой текст по своему выбору (стихотворение, басня, прозаический отрывок).

Фото: пресс-центр театрально-концертной дирекции

Регулярные занятия детской театральной мастерской начнутся с 1 октября. Дети и педагоги будут встречаться трижды в неделю (по вторникам, четвергам и субботам). Курс включает обучение сценической речи, сценическому движению, актерскому мастерству. Главным продуктом коллективного творческого труда станет спектакль, который будет представлен зрителям на одной из сценических площадок Псковского театра драмы.

Набор будет проходить на улице Пушкина, дом 13а, 3-й этаж. Заранее записаться можно по телефону +7 911 395-77-63.


 

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