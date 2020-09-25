За попытку контрабанды 98 кг гашиша великолучане получили 12 лет колонии

11:45, 25 сентября 2020, ПАИ

За попытку контрабанды 98 кг гашиша через латвийско-российскую границу два великолучанина получили 11 и 12 лет колонии строгого режима, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пыталовского района.

Виновными подсудимых признали присяжные заседатели. 11 мая 2018 года в пункте пропуска Убылинка при осмотре автомобиля Mercedes Benz E-200 в скрытом пространстве, оборудованном в багажном отсеке, под передними сиденьями и в порогах автомобиля обнаружены наркотики.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, вердиктом присяжных заседателей установлено, что подсудимые знали о наличии тайников в автомобиле и осознавали противоправность действий.