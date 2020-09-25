Пенсионерка ударила локтем в лицо сотрудницу ДПС в Опочке

12:08, 25 сентября 2020, ПАИ

60-летняя жительница Подмосковья ответит перед законом за применение насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело по части 1 статьи 318 возбудил в ее отношении Опочецкий межрайонный следственный отдел, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следствие установило, что 18 августа этого года женщина ударила локтем в лицо сотрудницу дорожно-патрульной службы, когда та пыталась отстранить ее от управления автомобилем.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.