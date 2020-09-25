Псков войдет в международный туристический маршрут для кемперов

17:15, 25 сентября 2020, ПАИ

Псков войдет в международный туристический маршрут для кемперов. Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live 25 сентября.

Елена Полонская напомнила, что на X Русских Ганзейских днях, которые проходили в Великом Новгороде 19-20 сентября, было достигнуто соглашение о создании рабочей группы, которая разработает международный туристический маршрут для кемперов.

«В этот маршрут войдут ганзейские города Германии, Дании, России, в частности Псков», – отметила она.

Глава Пскова также сообщила, что участники X Русских Ганзейских дней высоко оценили псковский кемпинг «Раздолье». Он уже включен в известный немецкий каталог ADAC, который пользуется популярностью в Дании, Швеции, Норвегии, Германии, отметила Елена Полонская.

Она также подчеркнула, что Русские Ганзейские дни – один из инструментов привлечения дополнительных инвестиций в город. «Может, всем и кажется, что Ганзейские дни – отдых и праздник, но на самом деле это один из инструментов привлечения дополнительных инвестиций в город, презентация возможностей за пределами. Новгороду я даже немного позавидовала. Гостиницы были там все заняты, свободных номеров не было», – заключила Елена Полонская.