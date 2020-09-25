Псковские энергетики просят родителей рассказать детям об опасностях возле энергообъектов

19:58, 25 сентября 2020, ПАИ

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращается к родителям с убедительной просьбой: расскажите детям об опасности энергообъектов.

Провода и опоры стали неотъемлемой частью современного пейзажа, так что очень часто люди просто не замечают их. Поэтому, отправляясь на прогулку, необходимо внимательно осмотреться: любое случайное касание провода может быть смертельно. Высокое напряжение способно убить, даже если человек находится в 8 метрах от провода.

Энергетики большое внимание уделяют безопасности энергообъектов: ограждения, запорные устройства, предупреждающие знаки, – всё это говорит о необратимых для человека последствиях при нарушении охранных зон линий электропередачи и подстанций.

Взрослым порой кажется, что беда может случиться с кем угодно, только не с ними, не с их семьями, не с их детьми. Поэтому энергетики обращаются, в первую очередь, к родителям: предупредите своих детей об опасности поражения электрическим током.

Необходимо всегда помнить, что одна из главных опасностей для детей – игры и отдых возле энергетических объектов. Это и трансформаторные подстанции, и линии электропередачи. Находясь вблизи этих объектов, ребёнок рискует получить серьёзную травму или, что самое страшное, погибнуть.

Энергетики просят родителей рассказать детям, что энергообъекты – источник повышенной опасности. Вход на их территорию разрешён только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Приближаться к действующим электроустановкам смертельно опасно. Каждый ребенок должен знать, что получить удар электрическим током высокого напряжения можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние.

«Энергетики подготовлены, они осознают, как безопасно работать, как минимизировать риски, – подчеркивают специалисты Псковского филиала. – Дети – совсем другое. Убедить их в серьёзной опасности электричества, без которого в современном мире уже никуда не денешься, – тут особый подход надо найти. Детей надо призывать к сознательности. Они сами должны понять, стоит ли жизни минутная популярность».

В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал «Подружись с электричеством»

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.