Рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц началась в Псковской области

20:36, 25 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений по почте на уплату имущественных налогов физических лиц (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги) и НДФЛ за 2019 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Всего уведомления получат около 320 тысяч жителей Псковской области. В том числе более 60 тысяч псковичей узнают информацию о начисленных платежах из личного кабинета.

В настоящий момент на учете в налоговых органах региона состоит более 168 тысяч физических лиц — плательщиков транспортного налога; около 252 тысяч граждан являются собственниками квартир, дач, гаражей и других строений; более 230 тысяч являются плательщиками земельного налога.

Налогоплательщикам региона к уплате за налоговый период 2019 года исчислено более одного миллиарда рублей имущественных налогов физических лиц. Уровень собираемости имущественных налогов за прошлый год составил 97,5 %.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2019 год, уплачиваемых по уведомлению, установлен не позднее 1 декабря 2020 года.

В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. Гражданам, получившим доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» бумажные уведомления на уплату налогов не направляются, вся информация отразится в «Личном кабинете».

Сама форма налогового уведомления стала более упрощенной. Если ранее в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, то теперь в нем будет указано только то имущество, по которому исчислен налог.

В том случае, если при получении документа о начислении налогов возникнут какие-либо вопросы, ответы на них можно получить на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru на промо-странице «Налоговое уведомление физических лиц — 2020». Для удобства граждан представленная информация разбита на рубрики, в которых можно найти ответ на конкретный вопрос.

В том случае, если гражданин знает, что у него есть объекты налогообложения (без льгот), но он никогда не получал налоговые уведомления на уплату имущественных налогов, ему необходимо сообщить в любой налоговый орган о наличии в собственности объектов недвижимости или транспортных средств по утвержденной форме. Сделать это гражданин обязан самостоятельно до 31 декабря текущего года.

Сообщение вместе с подтверждающими документами представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно. Документы можно представить в налоговый орган лично или через представителя, по почте или по электронным каналам связи.

При получении данного сообщения налоговики проверят информацию, запросив подтверждение у регорганов, произведут перерасчет налога и направят новое уведомление.

Если налоговый орган получит данное сообщение от физлица, то исчисление имущественных налогов для плательщика будет производиться с года представления сведений об имеющихся объектах, независимо от даты регистрации прав на объект или госрегистрации транспортного средства.

Если же сведения о недвижимости и транспорте, по которым уплата налогов не производилась, поступят в ИФНС от регорганов, то имущественные налоги будут исчисляться с учетом даты регистрации прав на данные объекты. В этом случае налоговики имеют право оштрафовать налогоплательщика в размере 20 % от неуплаченной суммы налога. При этом владельцу придется уплатить как сам налог, так и пени.

Какие действия нужно предпринять в случае неполучения налогового уведомления?

В данном случае налогоплательщикам необходимо понимать, что налоговые уведомления не направляются в следующих случаях: