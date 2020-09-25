Рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц началась в Псковской области
В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений по почте на уплату имущественных налогов физических лиц (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги) и НДФЛ за 2019 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Всего уведомления получат около 320 тысяч жителей Псковской области. В том числе более 60 тысяч псковичей узнают информацию о начисленных платежах из личного кабинета.
В настоящий момент на учете в налоговых органах региона состоит более 168 тысяч физических лиц — плательщиков транспортного налога; около 252 тысяч граждан являются собственниками квартир, дач, гаражей и других строений; более 230 тысяч являются плательщиками земельного налога.
Налогоплательщикам региона к уплате за налоговый период 2019 года исчислено более одного миллиарда рублей имущественных налогов физических лиц. Уровень собираемости имущественных налогов за прошлый год составил 97,5 %.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2019 год, уплачиваемых по уведомлению, установлен не позднее 1 декабря 2020 года.
В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. Гражданам, получившим доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» бумажные уведомления на уплату налогов не направляются, вся информация отразится в «Личном кабинете».
Сама форма налогового уведомления стала более упрощенной. Если ранее в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, то теперь в нем будет указано только то имущество, по которому исчислен налог.
В том случае, если при получении документа о начислении налогов возникнут какие-либо вопросы, ответы на них можно получить на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru на промо-странице «Налоговое уведомление физических лиц — 2020». Для удобства граждан представленная информация разбита на рубрики, в которых можно найти ответ на конкретный вопрос.
В том случае, если гражданин знает, что у него есть объекты налогообложения (без льгот), но он никогда не получал налоговые уведомления на уплату имущественных налогов, ему необходимо сообщить в любой налоговый орган о наличии в собственности объектов недвижимости или транспортных средств по утвержденной форме. Сделать это гражданин обязан самостоятельно до 31 декабря текущего года.
Сообщение вместе с подтверждающими документами представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно. Документы можно представить в налоговый орган лично или через представителя, по почте или по электронным каналам связи.
При получении данного сообщения налоговики проверят информацию, запросив подтверждение у регорганов, произведут перерасчет налога и направят новое уведомление.
Если налоговый орган получит данное сообщение от физлица, то исчисление имущественных налогов для плательщика будет производиться с года представления сведений об имеющихся объектах, независимо от даты регистрации прав на объект или госрегистрации транспортного средства.
Если же сведения о недвижимости и транспорте, по которым уплата налогов не производилась, поступят в ИФНС от регорганов, то имущественные налоги будут исчисляться с учетом даты регистрации прав на данные объекты. В этом случае налоговики имеют право оштрафовать налогоплательщика в размере 20 % от неуплаченной суммы налога. При этом владельцу придется уплатить как сам налог, так и пени.
Какие действия нужно предпринять в случае неполучения налогового уведомления?
В данном случае налогоплательщикам необходимо понимать, что налоговые уведомления не направляются в следующих случаях:
- наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
- если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;
- налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России — личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе. В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».