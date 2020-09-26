Дети в лесу: в псковском МЧС напомнили главные правила безопасности

11:27, 26 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области бабье лето в самом разгаре. Многие семьи предпочитают на выходных отправиться в лес за грибами. Как обезопасить себя и своих детей во время прогулок по лесу, рассказали в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В первую очередь стоит обратить внимание на одежду: она должна быть непромокаемой, тёплой и хорошо заметной. По этим же принципам выбираем и обувь.

Ни в коем случае не отпускайте детей в лес одних или с пожилыми людьми. Ребенок всегда должен находиться под присмотром взрослых.

Во время подготовки к поездке проверьте, взяли ли вы с собой самые необходимые вещи. В походный рюкзак обязательно нужно положить компас, сотовый телефон, спички и нож. У ребенка с собой должен быть полностью заряженный мобильный телефон, вода, небольшой запас еды, свисток.

Расскажите детям о безопасном поведении в лесу. Кроме того, напомните им, что нужно делать, если все-таки заблудился в лесу:

- оставаться на месте и сохранять спокойствие;

- звонить родителям или по номеру единой службы спасения – 112;

- беречь заряд телефона. Не использовать его лишний раз в других целях, кроме как позвонить о помощи;

- использовать свисток. Если его с собой нет, то стучать палкой по дереву;

- не есть грибы и ягоды.