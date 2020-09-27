Всемирный день туризма отмечается 27 сентября

10:15, 27 сентября 2020, ПАИ

27 сентября отмечается Всемирный день туризма, который учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, сообщает calend.ru. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстрорастущих и наиболее важных секторов экономики в мире, а для некоторых стран туризм является даже основной статьей дохода бюджета государства. В нем занят каждый десятый человек на Земле. Эта сфера обеспечивает средствами к существованию сотни миллионов людей. В некоторых странах доля туризма составляет более 20% ВВП.