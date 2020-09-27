Новый спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» снова покажут в Пскове

13:10, 27 сентября 2020, ПАИ

27 сентября на большой сцене Псковского театра драмы состоится показ нового спектакля режиссера Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль создан по мотивам одноименной повести Федора Достоевского. Это раннее произведение великого русского писателя всегда было очень востребовано театром. В 1891 году в московском Обществе искусства и литературы К. С. Станиславский поставил спектакль по собственной инсценировке повести и сыграл полковника Ростанёва. В сентябре 1917-го в Московском Художественном театре вышел спектакль В. И. Немировича-Данченко. Роль Фомы Фомича Опискина, которого литературоведы называют «русским Тартюфом», в разные годы исполняли Иван Москвин, Алексей Грибов, Лев Дуров, Евгений Лебедев, Василий Бочкарев, Лев Борисов, Авангард Леонтьев. В псковском спектакле эту роль играет заслуженный артист России Виктор Яковлев.

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина спектакль поставил режиссер из Санкт-Петербурга, главный режиссер Камерного театра Малыщицкого Петр Шерешевский, известный псковской публике по «Ревизору», номинированному на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» как лучший спектакль России.

«Сочиняя спектакль, мы исследовали природу рабского тоталитарного сознания. Что заставляет людей придумать себе тирана, поверить в него, наделить его силой собственной веры? И потом бороться с ним, жаждать свободы... И самим быть плоть от плоти этой тирании...» - сказал Петр Шерешевский.

Продолжительность спектакля - 3 часа с антрактом. Для зрителей 18+. Билеты можно приобрести на сайте театра.