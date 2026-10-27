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Культура

Псковичей приглашают разобраться в истории советского искусства

Тематическое занятие «Советское искусство. Плюсы, минусы, подводные камни» пройдёт 31 октября в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе.

Иллюстрация предоставлена Псковским музеем

Участники проследят, как революционный авангард сменился утверждением социалистического реализма, разберутся, как менялись задачи искусства в 1930–1950-е годы, и узнают, какие возможности открылись перед художниками в период оттепели.

Отдельное внимание уделят неофициальной художественной сцене 1960–1980-х годов и пространствам, где художники искали собственный язык за пределами официальных установок.

Занятие рассчитано на широкую аудиторию. Оно подойдёт как тем, кто только начинает знакомиться с историей советского искусства, так и тем, кто хочет систематизировать свои знания и увидеть, как менялся художественный процесс на протяжении десятилетий.

Встреча начнётся 31 октября в 15:00 в Картинной галерее по адресу: улица Некрасова, 7.

Записаться можно по телефону +7 (8112) 33-16-03.

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