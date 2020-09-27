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Общество

Великие Луки лидируют по числу заражений COVID-19

Великие Луки лидируют по числу заражений COVID-19. За минувшие сутки здесь зарегистрировано 14 новых случаев. Такие данные статистики приводит в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Немногим меньше - девять случаев коронавируса - обнаружено в Пскове. Три случая - в Великолукском и Опочецком районах, по два - в Порховском и Невельском районах, по одному - в Островском, Печорском, Красногородском и Себежском районах.

В общей сложности за минувшие сутки выявлено 37 новых случае COVID-19 в регионе.

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