Великие Луки лидируют по числу заражений COVID-19

11:12, 27 сентября 2020, ПАИ

Великие Луки лидируют по числу заражений COVID-19. За минувшие сутки здесь зарегистрировано 14 новых случаев. Такие данные статистики приводит в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Немногим меньше - девять случаев коронавируса - обнаружено в Пскове. Три случая - в Великолукском и Опочецком районах, по два - в Порховском и Невельском районах, по одному - в Островском, Печорском, Красногородском и Себежском районах.

В общей сложности за минувшие сутки выявлено 37 новых случае COVID-19 в регионе.