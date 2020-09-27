В «Михайловском» завершается бронирование билетов на гастрольные спектакли «Пушкинской школы»

13:35, 27 сентября 2020, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершают предварительное бронирование мест для желающих попасть на гастрольные спектакли театра «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Традиционно будущие зрители активно пользуются возможностью зарезервировать себе место в зале. Наибольшим спросом в этом году пользуются спектакли «Барышня-крестьянка» по самой лиричной из пушкинских «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» (сценарий и постановка Екатерины Ханжаровой), «Ревизор» по комедии Н. В. Гоголя, а также прошлогодняя премьера — «Укрощение Строптивой» по пьесе Шекспира.

На гастрольные показы петербургского театра в «Михайловское» намерены приехать зрители не только из районов Псковской области (Псков, Великие Луки, Опочка, Остров, Пыталово, Себеж), но и жители Санкт-Петербурга. Кроме того, подчёркивают организаторы гастролей, несмотря ни на что, традиционно свободным остаётся вход в зрительный зал для всех без исключения пушкиногорских школьников.

Выступления «Пушкинской школы» в Псковской области всегда пользуются популярностью. Поэтому в музее предупреждают об ожидаемом дефиците билетов в ситуации, когда из- за эпидемиологической обстановки зрительный зал можно заполнить только наполовину. Забронировать место в зале можно до 18.00 27 сентября или уже в дни гастролей, в рабочее для музейщиков время (с 10 до 13 и с 14 до 18 от среды до воскресенья).

В день спектакля билеты — при их наличии — можно будет купить в кассе Научно-культурного центра Пушкинского заповедника, по адресу: Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1

Первый гастрольный спектакль — «Укрощение строптивой» по комедии Шекспира состоится 30 сентября. Полный перечень спектаклей «Пушкинской школы» под управлением Владимира Рецептера с указанием дня и часа показа, краткой аннотацией и другой необходимой информацией можно найти на официальном сайте музея.