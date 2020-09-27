Хорошая погода позволила псковичам увидеть Юпитер, Марс и звезду Альтаир

14:05, 27 сентября 2020, ПАИ

25 сентября с восьми вечера и до полуночи на горе Соколиха в Пскове прошли очередные выездные наблюдения за звёздным небом. Как сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте», «посмотрелки на Соколихе» привлекли более 300 псковичей.

«Пока мы стояли с телескопами, больше 300 человек подошли к нам и попросили посмотреть в телескоп. Конечно же, мы не могли отказать в такой просьбе, - отметил руководитель клуба Владимир Колпаков. - К сожалению, дымка на небе снова немного испортила наблюдения, но нам удалось посмотреть на Луну, Сатурн, Юпитер и Марс. Под конец вечера немного посмотрели на Альтаир - это самая яркая звезда в созвездии Орёл».

Стоя в очереди к телескопам псковичи, спрашивали организаторов наблюдений про созвездия, про их расположение на небе, про стоимость телескопов и другого оборудования. Владимир Колпаков старался давать ответы на все вопросы, а более подробную информацию относительно телескопов и лазерной указки он разместил в группе «Клуба любителей астрономии».

«Спасибо всем, кто пришёл! Спасибо за ваши вопросы и интерес! Это были не последние «посмотрелки», - обещают организаторы.



Выезд проводился в рамках научно-просветительского проекта «Небо зовёт!», реализуемого центром «Юный техник» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.