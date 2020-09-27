Дракониды, противостояние Марса и голубая Луна: что можно увидеть на звёздном небе в октябре

17:10, 27 сентября 2020, ПАИ

В этом году осенний День астрономии (есть ещё и весенний) пришёлся на 26 сентября. Сентябрьские показы на звёздном небе мы уже пропустили, но зато впереди целый октябрь с прозрачным воздухом и, хочется надеяться, ясным небом. Поэтому приготовьте бинокли и любительские телескопы, по возможности отправляйтесь подальше от города — в ближашие несколько недель на небе «будут показывать» много интересного. Чтобы вам было проще ориентироваться в астрономических явлениях, Псковское агентство информации вместе с астрономом-любителем Петром Митрофановым подготовило краткий календарь с главными небесными событиями октября.

Как понять, какие небесные объекты будут видны на небе в ближайшие ночи? Для этого, например, можно воспользоваться приложением для смартфонов Star Walk 2. Запустите его на своём устройстве, наведите телефон или планшет на видимый из окна участок неба в режиме активного компаса. Затем зафиксируйте положение касанием на свободном от объектов участке неба, активируйте тайм-машину (иконка в правом верхнем углу), манипулируйте только минутами, чтобы ничего не упустить, и узнайте, какие небесные объекты будут в поле зрения в определённое время ночи.

Ближайшее полнолуние ожидается 2 октября и получит название Луны урожая, а 31 октября на небо выйдет полная Голубая Луна (это прозвище любого второго полнолуния в календарном месяце).

3 октября невооружённым глазом будет видно соединение Венеры и ярчайшая звезда из созвездия Льва Регул. Планета окажется рядом со звездой около четырёх часов утравр. Невооруженным глазом это будет выглядеть как «двойная звезда». Расстояние между небесными светилами составит ~6 угл. мин. (1/5 часть лунного диска).

На 8 октября придётся максимум активности метеорного потока Дракониды. Этот поток связан с кометой 21P/Джакобини — Циннера. Наблюдать его лучше всего в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом. В час ожидается падение десяти и более метеоров. Правда, убывающая Луна существенно помешает наблюдениям, но почему бы не попробовать.



В октябре состоится одно из главных астрономических событий 2020 года — противостояние Марса. «Дуэль» назначена на 13 октября. Она станет лучшей для наблюдений за последние 32 года.

Марс — единственная планета Солнечной системы, у которой в телескоп можно хорошо рассмотреть поверхность. На рубеже XIX — XX веков наблюдалась настоящая марсианская лихорадка: все бросились наблюдать Марс. Толчком послужило обнаружение на поверхности планеты сети «каналов», создание которой приписали некой разумной цивилизации.

Но наблюдать Марс трудно. Когда красная планета находится далеко от Земли, на её крошечном диске мало что можно разобрать, поэтому эффективные наблюдения Марса возможны только в периоды вокруг противостояний, поэтому в этом году октябрь и начало ноября — лучшее время для наблюдений.

Противостояния Марса происходят раз в 26 месяцев. Когда летом, особенно в августе, — Марс подходит к Земле на расстояние менее 60 миллионов километров, такие противостояния называются великими. Предстоящее противостояние статуса великого не получит, но будет очень близким к нему, ведь 13 октября Марс окажется на расстоянии 62,5 млн километров от Земли. В это время он будет находиться в созвездии Рыб высоко над горизонтом, что сделает его удобным для наблюдений в телескоп. Причём на широтах России, в том числе и в Пскове, зрелище будет даже более эффектное, чем прошлое великое противостояние Марса 27 июля 2018 года

14 октября в районе шести утра старая Луна и Венера будут в соединении над восточным горизонтом. Расстояние между небесными светилами составит ~3,2°.

19 октября в 12 млн километров от Земли пролетит 2,6-километровый астероид (159402) 1999 AP10. Максимального блеска он достигнет уже 11 октября. В России и странах ближнего зарубежья астероид будет доступен для наблюдений невооружённым глазом.



На 21-22 октября придётся максимум активности метеорного потока Ориониды. Рой метеорных тел, образующий ориониды, встречается с Землёй дважды в год - в мае и октябре. Поток Орионид связан с кометой Галлея. Октябрьской ночью с помощью телескопа в течение часа можно будет увидеть 20 и более метеоритов. Молодая Луна наблюдениям не помешает.



Также 22 октября можно будет наблюдать Луну в соединении с Юпитером. Расстояние между небесными светилами составит ~2,7°. Ещё через несколько дней, 29 октября, Луна будет в соединении с Марсом. Расстояние между небесными светилами составит ~3,5°.

31 октября седьмая планета от Солнца - Уран - вступит в противостояние к нему. Этот момент станет наилучшим для наблюдения за планетой, так как расстояние от Земли будет минимальным, следовательно видимый размер Урана на небе наибольший. Дистанция от Земли до Урана в момент противостояния составит 2,811 миллиардов километров, что в 19 раз дальше расстояния Земли от Солнца.

Наблюдать Уран в эти дни можно даже невооружённым глазом в виде неяркой звезды на тёмном загородном небе в отсутствии засветки от Луны. Но даже в момент наибольшего сближения с Землёй без хорошего телескопа Уран будет невозможно отличить от обычной звезды.