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Общество

Минпросвещения: на дистанционное обучение в России перевели 95 школ

Фото Дарьи Хватковой.

В настоящее время около 95 российских школ переведены на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью с первым заместителем министра просвещения РФ Дмитрия Глушко. 

«Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95», – заявил Дмитрий Глушко. 

По его словам, число школ, которые перешли на дистанционную работу, растет «очень незначительно». Он добавил, что часть школ после закрытия на карантин потом открываются, но при этом появляются новые учебные заведения, которые переходят на удаленный формат обучения.

«Мы уверены, что соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволят избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин», – заверил Дмитрий Глушко.

17 сентября Павская школа Порховского района переведена на дистанционный режим по предписанию Роспотребнадзора, Великолукская академия аналогичный шаг предприняла по собственной инициативе

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