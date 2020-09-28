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Общество

35-е место заняла Псковская область в рейтинге приверженности ЗОЖ

Фото: Дарья Хваткова.

Псковская область заняла 35-ю строчку в рейтинге по приверженности населения региона здоровому образу жизни. Исследование по итогам 2019 года провели эксперты РИА Новости.

Псковская область за год ухудшила свои показатели. В 2018 году регион занимал 30-е место.

Лидерами рейтинга четвертый год подряд стали южные регионы. Три первые строчки заняли Дагестан (93,4 балла), Чечня (91,3) и Адыгея (82,1). Худшие результаты показали субъекты, расположенные на Дальнем Востоке, – Камчатский край (40,7), Магаданская (37,7) и Еврейская (37,5) автономные области.

Рейтинговый балл Псковской области – 66,9.

Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

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