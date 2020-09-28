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Экономика

ВТБ запустил вклад «Перспектива» со ставкой до 5,25%

С 28 сентября ВТБ предлагает своим клиентам новый вклад «Перспектива». Он может быть открыт в рублях на фиксированный срок. При размещении средств на 370 дней ставка составит 4,85%, на 181 день – 5,25%.

Новый депозит ВТБ предлагается клиентам, которые при участии банка заключили договор инвестиционного страхования жизни с ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» по программе «Максимум Плюс» и оплатили его. Предложение доступно в течение пяти рабочих дней с момента заключения и оплаты договора ИСЖ. Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей, а максимальная ограничивается суммой средств, размещенных в договор ИСЖ. Если клиент расторгнет договор ИСЖ в течение 60 календарных дней со дня открытия вклада, то процентная ставка будет установлена на уровне вклада «До востребования».

«Многие россияне выбирают инвестиционное страхование жизни для создания надежной финансовой «подушки безопасности» для себя и своих близких. И если раньше этим инструментом пользовались прежде всего состоятельные люди, то сегодня рост финансовой грамотности населения способствует увеличению интереса к этому продукту со стороны массового сегмента. Поэтому с 28 сентября вклад «Перспектива» доступен клиентам всех категорий и позволяет вместе с долгосрочным инвестиционным продуктом воспользоваться выгодным предложением и разместить средства под повышенный процент. Это особенно удобно для тех вкладчиков, которые привыкли размещать средства на горизонте от полугода до года», - отметила Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Сегодня клиентам банка доступны также сберегательные предложения из обновленной базовой линейки – «Вклад в будущее» и «Большие возможности». Кроме того, средства можно разместить на сезонном вкладе «Надежная основа» со ставкой до 5% и накопительном счете «Копилка».

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