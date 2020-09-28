В Палкино направили 1000 спецпакетов для ТКО

11:57, 28 сентября 2020, ПАИ

1000 спецпакетов для ТКО направили в Палкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Регоператор направил в Палкино одну тысячу спецпакетов для ТКО объемом по 60 литров каждый. Мешки предназначены для жителей территорий, где организован мешковой сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Получить пакеты можно бесплатно в местной администрации.

Пакеты предоставляются по заявкам органов местного самоуправления. Всего с 1 января 2019 года «Экопром» направил в муниципальные образования Псковской области более ста тысяч спецпакетов для ТКО.